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Інспектора управління Держпраці Буковини затримано на хабарі

Інспектора управління Держпраці Буковини затримано на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернівецькій області при отриманні хабара затримано інспектора регіонального управління Держпраці. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Упродовж жовтня 2017 року — лютого 2018 року слідчими військової прокуратури Чернівецького гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головним державним інспектором управління Держпраці у Чернівецькій області”, — йдеться у повідомленні.

Хабар у сумі 32 тис. грн призначався за видачу дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою: монтаж та пуско-налагоджувальні роботи газобалонного обладнання на автотранспорт.

Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди посадовця затримано.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні 3 тис. дол. неправомірної вигоди начальника та заступника однієї з виправних колоній Хмельницької області.

Українські Національні Новини

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