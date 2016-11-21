Инспектора полиции будут судить за сбыт наркотиков в Киевской области

Досудебным следствием установлено, что в июне 2016 года лейтенант полиции предложил гражданину заняться незаконной продажей амфетамина, опия ацетилированного и таблеток "димедрола". В течение трех месяцев, полицейский систематически сбывал указанному лицу указанные наркотические средства. Правоохранители задержали мужчину во время реализации очередной партии наркотических веществ.

Обвинительный акт в отношении полицейского направлен в суд по ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 УК. За совершение такого преступления предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.