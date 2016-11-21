Інспектора поліції судитимуть за збут наркотиків на Київщині

Досудовим слідством установлено, що у червні 2016 року лейтенант поліції запропонував громадянину зайнятися незаконним продажем амфетаміну, опію ацетильований та таблетками “димедролу”. Упродовж трьох місяців, поліцейський систематично збував вказаній особі зазначені наркотичні засоби. Правоохоронці затримали чоловіка під час реалізації чергової партії наркотичних речовин.

Обвинувальний акт щодо поліцейського скеровано до суду за ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ККУ. За вчинення такого злочину передбачається покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.