Инспектора ГФС задержали на взятке в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Донецкой области полиция задержала на взятке инспектора фискальной службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Налоговик обещала выдать справку об отсутствии у общества задолженности по налогу на прибыль и способствовать в дальнейшем закрытию общества. После пополнения банковского счета на соответствующую сумму инспектор гарантировала внеочередное "решение вопроса".
Злоумышленница получила средства на банковский счет в сумме почти 55 тысяч гривен. После выдачи обусловленной справки правоохранители изъяли банковскую карточку, фиктивные документы о проверке общества и средства в сумме более 59 тысяч гривен.
По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Главному инспектору сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.