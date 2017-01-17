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Інспектора ДФС затримали на хабарі на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Донеччині поліція затримала на хабарі інспектора фіскальної служби. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Податківець обіцяла видати довідку про відсутність у товариства заборгованості з податку на прибуток та сприяти у подальшому закриттю товариства. Після поповнення банківського рахунку на відповідну суму інспектор гарантувала позачергове “вирішення питання”.

Зловмисниця отримала кошти на банківський рахунок у сумі майже 55 тисяч гривень. Після видачі обумовленої довідки правоохоронці вилучили банківську картку, фіктивні документи про перевірку товариства та кошти у сумі понад 59 тисяч гривень.

За цим фактом прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Головному інспектору повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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