Инспектор Галицкой таможни брала тысячу гривен "вознаграждения" с каждого растаможенного авто

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Государственного инспектора Галицкой таможни Гостаможслужбы задержали за вымогательство и получение взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали государственного инспектора одного из таможенных постов Галицкой таможни Гостаможслужбы за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой ГБР, чиновница организовала преступную схему получения неправомерной выгоды от граждан за беспрепятственное растаможивание автомобилей, перемещаемых через таможенную границу Украины. Установлена инспектором сумма "вознаграждения" - 1000 гривен за каждое транспортное средство. За день на таможенном посту осуществляется растаможка более 100 автомобилей.

Работницу таможни задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас планируется сообщения ей о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

"В помещениях таможенного поста проводятся обыски с целью получения доказательств, подтверждающих факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды от граждан", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, должностному лицу Гостаможслужбы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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