Інспектор Галицької митниці брала тисячу гривень "винагороди" з кожного розмитненого авто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Державного інспектора Галицької митниці Держмитслужби затримали за вимагання та отримання хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Державного бюро розслідувань.
“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, затримали державного інспектора одного з митних постів Галицької митниці Держмитслужби за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, яку надано пресслужбою ДБР, посадовиця організувала злочинну схему одержання неправомірної вигоди від громадян за безперешкодне розмитнення автомобілів, що переміщуються через митний кордон України. Встановлена інспектором сума “винагороди” — 1000 гривень за кожен транспортний засіб. За день на митному посту здійснюється розмитнення понад 100 автомобілів.
Працівницю митниці затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі планується повідомлення їй про підозру.
Слідчі дії тривають.
“В приміщеннях митного посту проводяться обшуки з метою отримання доказів, які підтверджують факти систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян”, — повідомили у ДБР.
У разі доведення вини, службовій особі Держмитслужби загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.