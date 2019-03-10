Иностранцу, который пытался переправить через границу 30 кг героина, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На Закарпатье объявлено о подозрении иностранцу, которого задержали при попытке контрабанды более 30 кг героина. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“По согласованию процессуального прокурора прокуратуры Закарпатской области следователями Управления СБ Украины в Закарпатской области объявлено о подозрении иностранцу, которого, 9 марта 2019 года, задержали на таможенном посту ”Лужники" при попытке контрабанды более 30 кг героина“, — написал Лысенко.
На данный момент установлено, что подозреваемый пытался незаконно переместить через таможенную границу Украины 59 брикетов спрессованного порошкообразного вещества светло-коричневого цвета, говорится в сообщении.
По результатам проведенного экспресс-теста, установлено, что это вещество содержит в своем составе особо опасный наркотик — героин. Общий вес изъятых брикетов с наркотиком составляет 30,750 кг, добавил Лысенко.
По его информации, иностранца задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
“Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 305 УК Украины — законченное покушение на контрабанду особо опасного наркотического средства, с сокрытием от таможенного контроля, по предварительному сговору группой лиц.
Прокуратура будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей”, - написал представитель ГПУ.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование.
Напомним, на украинско-венгерской границе пограничники задержали автомобиль с 30 кг героина.