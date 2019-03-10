Іноземцю, який намагався переправити через кордон 30 кг героїну, оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Закарпатті оголошено про підозру іноземцю, якого затримали при спробі контрабанди понад 30 кг героїну. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За погодження процесуального прокурора прокуратури Закарпатської області слідчими Управління СБ України в Закарпатській області оголошено про підозру іноземцю, якого, 9 березня 2019 року, затримано на митному посту «Лужанка» при спробі контрабанди понад 30 кг героїну", - написав Лисенко.
На разі встановлено, що підозрюваний, намагався незаконно перемістити через митний кордон України 59 брикетів спресованої порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору, йдеться у повідомленні.
За результатами проведеного експрес-тесту, встановлено, що ця речовина містить у своєму складі особливо небезпечний наркотик – героїн. Загальна вага вилучених брикетів з наркотиком складає 30,750 кг, додав Лисенко.
За його інформацією, іноземця затримано у порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
"Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 305 КК України – закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.
Прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - написав речник ГПУ.
Наразі триває подальше досудове розслідування.
Нагадаємо, на українсько-угорському кордоні прикордонники затримали автомобіль з понад 30 кг героїну.