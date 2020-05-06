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Иностранца, который пытался провезти через границу 2 кг каннабиса, лишили свободы на 9 лет

Киев • УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Береговский районный суд лишил свободы на 9 лет иностранца, который пытался провезти через границу 2 килограмма каннабиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Иностранца, который пытался провезти через границу 2 кг каннабиса, лишили свободы на 9 лет

“9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой приговор вынес Береговский районный суд гражданину Германии, который попытался вывезти в соседнюю Венгрию 2,1 кг наркотического сырья”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 35-летнего иностранца в ноябре 2019 года задержали в пункте пропуска “Лужанка” при попытке совершения контрабанды.

“Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ в рамках досудебного расследования под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области проведен комплекс мероприятий по доведению вины задержанного. В частности было установлено сообщников иностранца во Львовской области и по результатам санкционированных обысков, изъято „черную бухгалтерию“ наркодельцов”, — отмечается в сообщении.

Напомним, за год украинские пограничники обнаружили более трех тонн наркотиков.

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