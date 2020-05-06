Іноземця, який намагався провезти через кордон 2 кг канабісу, позбавили волі на 9 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Берегівський районний суд позбавив волі на 9 років іноземця, який намагався провезти через кордон 2 кілограми канабісу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок виніс Берегівський районний суд громадянину Німеччини, який спробував вивезти до сусідньої Угорщини 2,1 кг наркотичної сировини”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 35-річного іноземця у листопаді 2019 року затримали в пункті пропуску “Лужанка” при спробі здійснення контрабанди.
“Співробітниками оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби спільно з співробітниками СБУ в рамках досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області проведено комплекс заходів по доведенню вини затриманого. Зокрема було встановлено спільників іноземця у Львівській області та, за результатами санкціонованих обшуків, вилучено „чорну бухгалтерію“ наркоділків”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за рік українські прикордонники виявили понад три тонни наркотиків.