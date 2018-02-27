Иностранца будут судить за отправку украинок в секс-рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Азербайджана, который продал в сексуальное рабство восемь украинских девушек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, который продавал украинских девушек за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.
Как сообщается, подозреваемый на протяжении последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ. В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги в местах разврата. Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет, добавили в ведомстве.
Злоумышленника задержали 9 ноября прошлого года в аэропорту "Борисполь".
Сейчас обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу.
По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.
Напомним, полиция перекрыла канал отправки украинок в секс-рабство в Испанию.