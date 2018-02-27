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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60594 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73316 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76214 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106567 просмотра

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Иностранца будут судить за отправку украинок в секс-рабство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Азербайджана, который продал в сексуальное рабство восемь украинских девушек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, который продавал украинских девушек за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как сообщается, подозреваемый на протяжении последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ. В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги в местах разврата. Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет, добавили в ведомстве.

Злоумышленника задержали 9 ноября прошлого года в аэропорту "Борисполь".

Сейчас обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Напомним, полиция перекрыла канал отправки украинок в секс-рабство в Испанию.

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