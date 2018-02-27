Іноземця судитимуть за відправку українок у секс-рабство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо громадянина Азербайджану, який продав у сексуальне рабство вісьмох українських дівчат. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
"Завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного громадянина Азербайджану, який продавав українських дівчат за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, підозрюваний упродовж останніх трьох років займався вербуванням молодих українок, обіцяючи їм значні заробітки у Туреччині та ОАЕ. У дійсності ж у жінок відбирали паспорти та змушували відпрацьовувати кошти, витрачені на оформлення візових і проїзних документів, надаючи інтимні послуги у місцях розпусти. Жертвами торгівця людьми стали восьмеро українських дівчат віком від 22 до 27 років, додали у відомстві.
Зловмисника затримали 9 листопада минулого року в аеропорту "Бориспіль".
Наразі обвинувальний акт щодо вказаної особи за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для розгляду по суті.
За клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою.
Нагадаємо, поліція перекрила канал відправки українок у секс-рабство в Іспанію.