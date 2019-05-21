Иностранцев выдворили из Украины и запретили возвращаться на 3 года

Так, вчера вечером пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" не пропустили в Украину двух иностранцев, которые прибыли рейсами из Тель-Авива и Астаны. Однако 49-летний израильтянин и 22-летний гражданин Узбекистана с законными решениями сотрудников Госпогранслужбы не согласились и решили подкупить должностное лицо, предложив офицеру ОКПП "Киев" взятки в размере 400 и 100 долларов соответственно.

От неправомерных предложений пограничник категорически отказался. В Нацполицию направлены уведомления, а взяткодатели получили по 3 года запрета въезда в Украину и отправлены обратными рейсами домой.

Напомним, чиновник исправительного центра требовал у осужденного взятку за досрочное освобождение.