Іноземців видворили з України і заборонили повертатись на 3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Двом іноземцям за спробу підкупу прикордонників заборонили на 3 роки в’їзджати в Україну та відправили зворотними рейсами додому. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, учора надвечір прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у пункті пропуску "Бориспіль" не пропустили в Україну двох іноземців, які прибули рейсами з Тель-Авіву та Астани. Проте 49-річний ізраїльтянин та 22-річний громадянин Узбекистану із законними рішеннями співробітників Держприкордонслужби не погодились і вирішили підкупити службову особу, запропонувавши офіцеру ОКПП "Київ" хабарі у розмірі 400 та 100 доларів відповідно.
Від неправомірних пропозицій прикордонник категорично відмовився. До Нацполіції направлені повідомлення, а хабародавці отримали по 3 роки заборони в’їзду в Україну та відправлені зворотними рейсами до дому.
Нагадаємо, посадовець виправного центру вимагав у засудженого хабар за дострокове звільнення.