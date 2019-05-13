Иностранцы с фальшивыми паспортами пытались вылететь из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Двух иностранцев, которые направлялись на рейс в Лондон, не пропустили пограничники в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба КПП "Киев", передает УНН.
Мужчина 1987 года рождения вместе с ребенком 2011 рождения во время пограничного контроля предоставили на проверку загранпаспорта граждан Франции. Однако пограничники установили, что они содержали признаки частичной подделки.
Как выяснилось, мужчина заплатил за каждый паспорт в Стамбуле по 2000 евро.
Пассажиров, крторые оказались гражданами Ирана, сняли с рейса, они будут возвращены обратно.
Напомним, иностранка купила поддельный паспорт за 15 тыс. фунтов стерлингов.