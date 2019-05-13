Іноземці з фальшивими паспортами намагались вилетіти з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Двох іноземців, які прямували на рейс до Лондона, не пропустили прикордонники в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє прес-служба КПП "Київ", передає УНН.
Чоловік 1987 року народження разом з дитиною 2011 року народження під час прикордонного контролю надали на перевірку закордонні паспорти громадян Франції. Проте прикордонники встановили, що вони містили ознаки часткової підробки.
Як з’ясувалося, чоловік заплатив за кожний паспорт у м. Стамбул по 2000 євро.
Пасажирів, які виявились громадянами Ірану, знято з рейсу, їх буде повернуто у зворотному напрямку.
Нагадаємо, іноземка купила підробний паспорт за 15 тис. фунтів стерлінгів.