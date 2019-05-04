Іноземка купила підробний паспорт за 15 тис. фунтів стерлінгів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили громадянку Ірану з підробним паспортом. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ, передає УНН.

Під час перевірки документів у пасажирів, які проходили оформлення на рейс до Франкфурта, прикордонники виявили у іноземної громадянки підроблений паспорт громадянки Італії. У фальшивому документі були замінені сторінки з установочними даними особи.

Згодом жінка розповіла, що придбала паспорт в Стамбулі за 15 тисяч англійських фунтів стерлінгів для безперешкодного потрапляння до Європи.

Наразі правопорушницю повернули зворотним рейсом.

Нагадаємо, українські консули все частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС з підробленими документами.

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