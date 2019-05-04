Иностранка купила поддельный паспорт за 15 тыс. фунтов стерлингов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили гражданку Ирана с поддельным паспортом. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ, передает УНН.
Во время проверки документов у пассажиров, которые проходили оформления на рейс во Франкфурт, пограничники обнаружили у иностранной гражданки поддельный паспорт гражданки Италии. В фальшивом документе были заменены страницы с установочными данными.
Впоследствии женщина рассказала, что приобрела паспорт в Стамбуле за 15 000 английских фунтов стерлингов для беспрепятственного попадания в Европу.
Сейчас правонарушительницу вернули обратным рейсом.
Напомним, украинские консулы все чаще сообщают о задержании украинский в странах ЕС по поддельным документам.