Иностранцы пытались незаконно попасть в ЕС через Украину

Как отметили в пресс-центре, двух иностранцев, которые собирались незаконно попасть в соседнюю Польшу, задержали в 50 метрах от границы. Это произошло после того, как они перебрались через пограничный забор. Нарушители имели при себе документы и оказались гражданами Египта 1994 и 1998 годов рождения.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств их прибытия в Украину и круга лиц, причастных к организации их переправки через границу. Нарушителей задержали в административном порядке. Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, совершенной группой лиц, будет принимать суд.

В ГПСУ отметили, что также на украинском-молдавской границе задержали гражданина РФ и гражданку Молдовы, которые незаконно пересекли границу на участке отделения "Степановка". Поскольку 47-летняя женщина не имела необходимых документов, она, вместе со своим 41-летним сожителем, решили попасть в Украину незаконным путем. Оба нарушителя были задержаны и привлечены к ответственности за незаконное пересечение границы, после чего их вернули в Молдову через пункт пропуска "Кучурган".

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили канал нелегалов из России в ЕС.