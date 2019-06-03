Іноземці намагались незаконно потрапити в ЄС через Україну

Як зазначили у прес-центрі, двох іноземців, які збирались незаконно дістатися сусідньої Польщі, затримали за 50 метрів від держаного кордону. Це сталось після того, як вони перебрались через прикордонний паркан. Порушники мали при собі документи та виявилися громадянами Єгипту 1994 та 1998 років народження.

Наразі тривають заходи із встановлення обставин їх прибуття в Україну та кола осіб, причетних до організації їх переправлення через кордон. Порушників затримано в адміністративному порядку. Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України, вчиненої групою осіб, прийматиме суд.

У ДПСУ зазначили, що також на українсько-молдовському кордоні затримали громадянина РФ та громадянку Молдови, які незаконно перетнули кордон на ділянці відділення "Степанівка". Оскільки 47-річна жінка не мала необхідних документів, вона, разом зі своїм 41-річним співмешканцем, вирішили потрапити в Україну незаконним шляхом. Обидва порушники були затримані та притягнені до відповідальності за незаконний перетин кордону, після чого їх повернули до Молдови через пункт пропуску "Кучурган".

Як повідомляв УНН, в Україні викрили канал нелегалів із Росії до ЄС.