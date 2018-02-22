Иностранцы на Буковине планировали "обнулить" счета банковских клиентов

Во время проведения операции “Мигрант” оперативники уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черновицкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности разоблачили преступную группу в составе двух граждан соседнего государства.

“Полицейские выяснили, что двое иностранцев, в возрасте 26 и 32 года, на днях незаконно пересекли государственную границу Украины. Один из них уже был ранее судим у себя на родине за ряд преступлений, среди которых и кражи.

Преступники успели установить несанкционированное устройство на один из банкоматов. Однако полицейские вовремя разоблачили противоправную деятельность иностранцев и не дали им сбросить считанную с карточек информацию на сервер”, – говорится в сообщении.

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В ходе проведенной спецоперации сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением “КОРД” ГУНП в Черновицкой области задержали злоумышленников.

“При осмотре арендованной иностранцами квартиры полиция обнаружила и изъяла компьютерную технику и другие вещественные доказательства, которые прямо указывали на причастность задержанных к противоправных действий.

Работники отдела противодействия киберпреступности установили, что в прошлом году правонарушители осуществили ряд аналогичных преступлений и на территории других областей Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, проводятся следственные действия”, – сообщили правоохранители.

Напомним, в 2017 году, количество киберпреступлений, связанных с платежными картами выросло на 70% по сравнению с 2016 годом.