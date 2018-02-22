Іноземці на Буковині планували "обнулити" рахунки банківських клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Чернівецької області нелегальні мігранти намагалися незаконно заволодіти грошима клієнтів банківських установ за допомогою пристрою для зчитування інформації з банківських платіжних карток. Про це інформує відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
Під час проведення операції “Мігрант” оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам викрили злочинну групу у складі двох громадян сусідньої держави.
“Поліцейські з’ясували, що двоє іноземців, віком 26 і 32 роки, днями незаконно перетнули державний кордон України. Один з них уже був раніше судимий у себе на батьківщині за низку злочинів, серед яких і крадіжки.
Злочинці встигли встановити несанкціонований пристрій на один з банкоматів. Однак поліцейські вчасно викрили протиправну діяльність іноземців і не дали їм скинути зчитану з карток інформацію на сервер”, – йдеться у повідомленні.
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В ході проведеної спецоперації працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом “КОРД” ГУНП в Чернівецькій області затримали зловмисників.
“Під час огляду орендованої іноземцями квартири поліція виявила і вилучила комп’ютерну техніку та інші речові докази, які безпосередньо вказували на причетність затриманих до протиправних дій.
Працівники відділу протидії кіберзлочинам встановили, що минулого року правопорушники здійснили низку аналогічних злочинів і на території інших областей України. На даний час вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу, проводяться слідчі дії”, – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, у 2017 році, кількість кіберзлочинів, пов’язаних з платіжними картками зросла на 70%, порівняно із 2016 роком.