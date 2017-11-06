Иностранного дипломата побили на Майдане Незалежности в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Иностранного дипломата побили на Майдане Незалежности в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Служба безопасности одного из посольств в воскресенье утром сообщила полиции, что их работника избили неизвестные на Майдане Незалежности.
"40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо", - сообщили в полиции.
Утром служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) УК Украины.
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.
Как сообщал УНН, полицейские после драки футбольных болельщиков задержали 79 человек, три человека обратились за помощью к врачам.