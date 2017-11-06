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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43696 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 101266 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104139 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Иностранного дипломата побили на Майдане Незалежности в Киеве

Иностранного дипломата побили на Майдане Незалежности в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17939 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Иностранного дипломата побили на Майдане Незалежности в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Служба безопасности одного из посольств в воскресенье утром сообщила полиции, что их работника избили неизвестные на Майдане Незалежности.

"40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо", - сообщили в полиции.

Утром служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) УК Украины.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.

Как сообщал УНН, полицейские после драки футбольных болельщиков задержали 79 человек, три человека обратились за помощью к врачам.

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