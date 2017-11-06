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Іноземного дипломата побили на Майдані Незалежності в Києві

Іноземного дипломата побили на Майдані Незалежності в Києві

Київ • УНН

 • 17954 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іноземного дипломата побили на Майдані Незалежності в ніч з п'ятниці на суботу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Служба безпеки одного із посольств у неділю вранці повідомила поліції, що їхнього працівника побили невідомі на Майдані Незалежності.

"40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя", - повідомили в поліції.

Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент у поліцію.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст.125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) КК України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, переглядають записи із камер відеонагляду у центрі міста, розшукують свідків і зловмисника.

Як повідомляв УНН, поліцейські після бійки футбольних вболівальників затримали 79 осіб, троє людей звернулись по допомогу до лікарів.

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