Іноземного дипломата побили на Майдані Незалежності в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іноземного дипломата побили на Майдані Незалежності в ніч з п'ятниці на суботу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Служба безпеки одного із посольств у неділю вранці повідомила поліції, що їхнього працівника побили невідомі на Майдані Незалежності.
"40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя", - повідомили в поліції.
Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент у поліцію.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст.125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) КК України.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, переглядають записи із камер відеонагляду у центрі міста, розшукують свідків і зловмисника.
Як повідомляв УНН, поліцейські після бійки футбольних вболівальників затримали 79 осіб, троє людей звернулись по допомогу до лікарів.