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Иностранных туристов в Киеве стало в 10 раз меньше, чем до полномасштабного вторжения

Киев • УНН

 • 1334180 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В 2022 году перед полномасштабным вторжением Киев посетили 98 тысяч иностранных туристов. Это в 10,4 раза меньше, чем в 2021. Большинство было гражданами Израиля, Турции, Германии, США и Великобритании, сообщило Управление туризма и промоций КГГА, пишет УНН.

Детали

В 2022 году перед полномасштабным вторжением Киев посетили 98 тысяч иностранных туристов. Это в 10,4 раза меньше, чем в постпандемическом 2021 году, когда украинскую столицу посетили 1,02 млн иностранных туристов.

Лидерами по количеству посетителей столицы среди стран мира в 2022 году стали Израиль, Турция, Германия, США и Великобритания. В 2021 году – Израиль, США, Германия, Турция и Саудовская Аравия.

Поступления от туристического сбора составили 38,8 млн грн в 2022 году и 76 млн грн в 2021 году.

Цитата

"Сфера туризма в Украине и Киеве сейчас переживает свои самые тяжелые времена. Показатель туристического сбора за 2022 год, который лишь вдвое меньше, чем в 2021 году, столица получила в основном благодаря визитам иностранных делегаций и представителей средств массовой информации, которые приезжают к нам не отдыхать, а работать. И хотя их лишь условно можно назвать туристами, они останавливаются в столичных отелях и платят туристический сбор", - отметило Управление туризма и промоций КГГА в Facebook.

"Несмотря на все мы ищем разные пути, чтобы даже в этих сложных условиях делать рекламу нашему городу на международной арене с единственной главной целью – достойно встретить всех желающих посетить столицу несокрушимого государства после Победы!", - добавляется в сообщении.

В 2022 году Киев посетили 172 тысячи, а в 2021 году – 2,1 млн внутренних туристов.

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