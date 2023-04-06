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Іноземних туристів в Києві стало в 10 разів менше, ніж до повномасштабного вторгнення

Іноземних туристів в Києві стало в 10 разів менше, ніж до повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 1334183 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У 2022 році перед повномасштабним вторгненням Київ відвідали 98 тисяч іноземних туристів. Це у 10,4 рази менше, ніж у 2021. Більшість була громадянами Ізраїлю, Туреччини, Німеччини, США та Великобританії, повідомило Управління туризму та промоцій КМДА, пише УНН.

Деталі

У 2022 році перед повномасштабним вторгненням Київ відвідали 98 тисяч іноземних туристів. Це у 10,4 рази менше, ніж у постпандемічному 2021 році, коли українську столицю відвідали 1,02 млн іноземних туристів.

Лідерами щодо кількості відвідувачів столиці серед країн світу у 2022 році стали Ізраїль, Туреччина, Німеччина, США та Великобританія. У 2021 році – Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.

Надходження від туристичного збору склали 38,8 млн грн у 2022 році і 76 млн грн у 2021 році.

Цитата

"Сфера туризму в Україні та Києві наразі переживає свої найважчі часи. Показник туристичного збору за 2022 рік, який лише удвічі менший, аніж у 2021 році, столиця отримала здебільшого завдяки візитам іноземних делегацій та представників засобів масової інформації, які приїжджають до нас не відпочивати, а працювати. І хоча їх лише умовно можна назвати туристами, вони зупиняються у столичних готелях та сплачують туристичний збір", - зазначило Управління туризму та промоцій КМДА у Facebook.

"Попри все ми шукаємо різні шляхи, аби навіть у цих складних умовах робити промоцію нашому місту на міжнародній арені з єдиною головною метою – гідно зустріти всіх охочих відвідати столицю незламної держави після Перемоги!", - додається у повідомленні.

У 2022 році Київ відвідали 172 тисячі, а у 2021 році – 2,1 млн внутрішніх туристів.

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