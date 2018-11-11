Иностранец пытался вывезти из Украины старинную книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники задержали гражданина Беларуси при попытке вывезти из Украины старинную церковную книгу. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Святые писания конца XIX века обнаружили вчера пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда на границе с Беларусью совместно с работниками ГФС", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, для прохождения погранично-таможенного оформления в пункте пропуска "Выступовичи" прибыл автомобиль "Ауди", которым ехал на выезд из Украины гражданин Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля, среди вещей иностранца, пограничники обнаружили две старинные книги "Библия" и "Псалом" датированы 1891 годом.
Сейчас церковные издания переданы компетентным органам. Мужчина привлечен к ответственности. Отнисятся ли священное писание в культурной и исторической ценности установит экспертиза.
Напомним, в пункте пропуска "Катериновка" пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинную икону.