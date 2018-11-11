Иностранец пытался вывезти из Украины старинную книгу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145409 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иностранец пытался вывезти из Украины старинную книгу

Иностранец пытался вывезти из Украины старинную книгу

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники задержали гражданина Беларуси при попытке вывезти из Украины старинную церковную книгу. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Святые писания конца XIX века обнаружили вчера пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда на границе с Беларусью совместно с работниками ГФС", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, для прохождения погранично-таможенного оформления в пункте пропуска "Выступовичи" прибыл автомобиль "Ауди", которым ехал на выезд из Украины гражданин Беларуси. Во время проверки багажного отделения автомобиля, среди вещей иностранца, пограничники обнаружили две старинные книги "Библия" и "Псалом" датированы 1891 годом.

Сейчас церковные издания переданы компетентным органам. Мужчина привлечен к ответственности. Отнисятся ли священное писание в культурной и исторической ценности установит экспертиза.

Напомним, в пункте пропуска "Катериновка" пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинную икону.

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