Іноземець намагався вивезти з України старовинну книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прикордонники затримали громадянина Білорусі при спробі вивезти з України старовинну церковну книгу. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Святі писання кінця ХІХ століття виявили вчора прикордонники відділу „Овруч“ Житомирського загону на кордоні з Білоруссю спільно з працівниками ДФС”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, для проходження прикордонно-митного оформлення в пункт пропуску “Виступовичі” прибув автомобіль “Ауді”, яким їхав на виїзд з України громадянин Білорусі. Під час перевірки багажного відділення автівки, серед речей іноземця, охоронці кордону виявили дві старовинні книги “Біблія” та “Псалом” датовані 1891 роком.
Наразі церковні видання передано компетентним органам. Особу притягнуто до відповідальності. Чи належать святе письмо до культурної та історичної цінності встановить експертиза.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Катеринівка”, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинну ікону.