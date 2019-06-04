Иностранец пытался попасть в Украину по "липовому" паспорту

"Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения относительно действительности паспортного документа, предоставленного одним из иностранцев. По результатам углубленной проверки паспорта, выданного на имя гражданина Франции, правоохранители установили, что документ поддельный. В ходе проверки вещей мужчины пограничники обнаружили его настоящие документы гражданина Турции", - говорится в сообщении.

Поддельный документ изъяли. Гражданину Турции отказали в пропуске и на три года запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, неплательщик алиментов, чтобы уехать в Россию, подделал чужой паспорт.