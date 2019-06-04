Іноземець намагався потрапити до України за "липовим" паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У міжнародному аеропорту Одеси прикордонники вчора виявили громадянина Туреччини, який намагався потрапити в Україну за підробленими французькими документами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що прибув із Туреччини, у прикордонників Одеського загону виникли сумніви щодо дійсності паспортного документа, наданого одним з іноземців. За результатами поглибленої перевірки паспорта, виданого на ім’я громадянина Франції, правоохоронці встановили, що документ підроблений. В ході перевірки речей чоловіка прикордонники виявили його справжні документи громадянина Туреччини", - йдеться в повідомленні.
Підроблений документ вилучили. Громадянину Туреччини відмовили у пропуску та на три роки заборонили в’їзд на територію України.
Нагадаємо, неплатник аліментів, щоб виїхати до Росії, підробив чужий паспорт.