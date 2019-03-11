Иностранец прятал в автомобиле героина на более чем миллион евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На Закарпатье сотрудники СБУ совместно с таможенниками и под процессуальным руководством прокуратуры блокировали контрабанду крупной партии героина в Европу стоимостью более миллиона евро. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте "Лужники" правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии. Из специально оборудованных хранилищ обустроенных в салоне его автомобиля изъяты пакеты с героином общим весом почти тридцать один килограмм. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет более одного миллиона евро", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что пограничники задержали иностранца с 30-ю кило героина.