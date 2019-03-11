Іноземець ховав у автомобілі героїну на понад мільйон євро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На Закарпатті співробітники СБУ спільно з митниками та під процесуальним керівництвом прокуратури блокували контрабанду великої партії героїну до Європи вартістю понад мільйон євро. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Під час проходження митного контролю на пропускному пункті "Лужанка" правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Південно-Східної Азії. Зі спеціально обладнаних сховищ облаштованих у салоні його автомобіля вилучено пакунки з героїном загальною вагою майже тридцять один кілограм. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить понад один мільйон євро", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що прикордонники затримали іноземця з 30-ма кіло героїну.