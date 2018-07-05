Информационную политику Трампа будет курировать экс-президент Fox News

Как ранее сообщала американская пресса, Шайн согласился работать в администрации Трампа и заниматься информационной политикой. По данным телекомпании CNN, Трамп ранее не менее двух раз разговаривал с Шайном относительно его приема на работу. Шайну предлагалось стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, что подразумевает проведение всей публичной информационно-пропагандистской политики американской администрации. При этом, как отмечает телеканал, в конечном счете было решено, что официально должность Шайна будет называться — “заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, который отвечает за коммуникации”. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома в настоящее время является Джон Келли.

54-летний Шайн был уволен с Fox News мае 2017 года в связи со скандалом вокруг бывшего гендиректора телеканала Роджера Эйлс, ныне покойного. Выяснилось, что он был виновен в сексуальных домогательствах к подчиненным. Должность директора по коммуникациям Белого дома вакантна с марта, когда о своей отставке объявил Хоуп Хикс. Однако Хикс ни была заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Как отметил Белый дом, стаж работы Шайна на телевидении и в сфере массовых коммуникаций превышает два десятка лет.

Fox News Channel рекламирует себя со слоганами “Fair and balanced” (“справедливый и взвешенный”), а также “We report. You decide „(“Мы рассказываем. Вы решаете”) и претендует на нейтральное освещение событий. Критики со конкурирующих СМИ и Демократической партии, однако, не раз заявляли о явном прав и консервативный уклон канала, особенно во время Иракской войны, президентских выборов 2008 года и с момента избрания на пост президента США Барака Обамы. В ответ на это канал часто отвечает, что остальной медийный ландшафт слишком левый, а он сам относится к консервативным взглядам с не меньшим уважением, чем к либеральным. Либеральные СМИ США обвиняют Fox News в том, что он фактически является рупором Республиканской партии в целом и Трампа в частности.