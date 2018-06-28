CNN: Екс-президент Fox News буде опікуватися інформаційною політикою в Білому домі

За відомостями джерел видання, Трамп раніше не менше двох разів розмовляв зі Шайном щодо його прийому на роботу. Шайну пропонувалося стати директором зі комунікацій в апараті Білого дому, що має на увазі проведення всієї публічної інформаційно-пропагандистської політики американської адміністрації. При цьому, як зазначає телеканал, у кінцевому рахунку було вирішено, що офіційно посада Шайна буде називатися — “заступник керівника апарату співробітників Білого дому, який відповідає за комунікації”. Керівником апарату співробітників Білого дому в даний час є Джон Келлі.

За відомостями агентства Associated Press, Білий дім може оголосити про призначення Шайна вже в найближчу добу. Консультації між ним і представниками адміністрації тривали кілька місяців, із ним провели ряд співбесід. Раніше про можливість призначення Шайна повідомляв телеканал CNBC.

Посада директора з комунікацій Білого дому пустує з березня, коли про свою відставку оголосила займала цей пост Хоуп Хікс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув Джозефа Магуайр на пост нового директора Національного контртерористичного центру США (при апараті директора нацрозвідки США).