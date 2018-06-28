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CNN: Экс-президент Fox News будет курировать информационную политику в Белом доме

CNN: Экс-президент Fox News будет курировать информационную политику в Белом доме

Киев  •  УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн согласился работать в администрации президента США Дональда Трампа и курировать информационно-пропагандистскую политику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По сведениям источников издания, Трамп ранее не менее двух раз разговаривал со Шайном относительно его приема на работу. Шайну предлагалось стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, что подразумевает проведение всей публичной информационно-пропагандистской политики американской администрации. При этом, как отмечает телеканал, в конечном счете было решено, что официально должность Шайна будет называться — “заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, который отвечает за коммуникации”. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома в настоящее время является Джон Келли.

По сведениям агентства Associated Press, Белый дом может объявить о назначении Шайна уже в ближайшие сутки. Консультации между ним и представителями администрации продолжались несколько месяцев, с ним провели ряд собеседований. Ранее о возможности назначения Шайна сообщал телеканал CNBC.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявил занимала этот пост Хоуп Хикс.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул Джозефа Магуайр на пост нового директора Национального контртеррористического центра США (при аппарате директора нацразведки США).

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