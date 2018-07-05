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Інформаційну політику Трампа буде курирувати екс-президент Fox News

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Колишній президент новинного телеканалу “Fox” Білл Шайн став новим заступником начальника апарату співробітників Білого дому з комунікацій, а також помічником діючого американського лідера. Про це кадрове призначення, зробленому президентом США Дональдом Трампом, оголосила в четвер прес-служба Білого дому, інформує УНН.

Як раніше повідомляла американська преса, Шайн погодився працювати в адміністрації Трампа і опікуватися інформаційною політикою. За даними телекомпанії CNN, Трамп раніше не менше двох разів розмовляв зі Шайном щодо його прийому на роботу. Шайну пропонувалося стати директором зі комунікацій в апараті Білого дому, що має на увазі проведення всієї публічної інформаційно-пропагандистської політики американської адміністрації. При цьому, як зазначає телеканал, у кінцевому рахунку було вирішено, що офіційно посада Шайна буде називатися — “заступник керівника апарату співробітників Білого дому, який відповідає за комунікації”. Керівником апарату співробітників Білого дому в даний час є Джон Келлі.

54-річний Шайн був звільнений з Fox News травнем 2017 року у зв’язку зі скандалом навколо колишнього гендиректора телеканалу Роджера Ейлс, нині покійного. З’ясувалося, що той був винен у сексуальних домаганнях до підлеглих. Посада директора з комунікацій Білого дому вакантна з березня, коли про свою відставку оголосила Хоуп Хікс. Однак Хікс не була заступником керівника апарату співробітників Білого дому.

Як зазначив Білий дім, стаж роботи Шайна на телебаченні і в сфері масових комунікацій перевищує два десятка років.

Fox News Channel рекламує себе зі слоганами “Fair and balanced” (“справедливий і зважений”), а також “We report. You decide” (“Ми розповідаємо. Ви вирішуєте”) і претендує на нейтральне висвітлення подій. Критики зі конкуруючих ЗМІ та Демократичної партії, однак, не раз заявляли про явний правий і консервативний ухил каналу, особливо під час Іракської війни, президентських виборів 2008 року і з моменту обрання на посаду Президента США Барака Обами. У відповідь на це канал часто відповідає, що решта медійного простору є занадто лівим, а він сам нібито належить до консервативних поглядів зі “не меншим відношенням”, ніж до ліберальних. Ліберальні ЗМІ США звинувачують Fox News у тому, що він фактично є рупором Республіканської партії у цілому і Трампа зокрема.

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