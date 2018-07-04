Информационная безопасность в интернете считается нападением на свободу слова - нардеп

"У нас пока гражданское общество, которое представлено журналистским сообществом, не совсем готово к урегулированию информационной безопасности государства. Мы будем, возможно, продолжать смотреть "парады ДНР", потому что какие-то принудительные меры считаются как нападения на свободу слова", - заявил И.Винник.

Парламентарий добавил, что в законопроекте нет предложений по закрытию интернет-ресурсов без решения суда.

"Там нет такого в общем - это была сознательная манипуляция, сделанная агентами, которые наверное защищают возможность российского влияния через СМИ путем пропогандирования соответствующих ценностей страны-агрессора", - резюмировал И.Винник.

Как сообщал УНН, 21 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроект, ставящий за цель узаконить возможность временной блокировки доступа к сайтам и сервисам в интернете по решению не только суда, но и прокурора, следователя и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Его авторами являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Черновол ("Народный фронт").

В пояснительной записке к закону указано, что его целью является "разработка и внедрение механизмов направленных на формирование эффективной системы кибербезопасности".

Нагадеамо, ранее в офисе украинского омбудсмена заявили, что законопроект о внесении изменений в закон по обеспечению информационной безопасности Украины противоречит статье Конституции Украины об обеспечении права на свободу слова.