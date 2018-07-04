Інформаційна безпека в інтернеті вважається нападом на свободу слова – нардеп

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні громадянське суспільство не готове до врегулювання інформаційної безпеки держави, тому що примусові заходи вважаються як напади на свободу слова. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Іван Вінник, повідомляє кореспондент УНН.

“У нас поки що громадянське суспільство, яке представлено журналістською спільнотою, не зовсім готове до врегулювання інформаційної безпеки держави. Ми будемо, можливо, продовжувати дивитись „паради ДНР“, тому що якісь примусові заходи вважаються як напади на свободу слова”, — заявив І.Вінник.

Парламентар додав, що у законопроекті немає пропозицій щодо закриття інтернет-ресурсів без рішення суду.

“Там немає такого в загалі — це була свідома маніпуляція, зроблена агентами, які напевно захищають можливість російського впливу через ЗМІ шляхом пропогандування відповідних цінностей країни-агресора”, — резюмував І.Вінник.

Як повідомляв УНН, 21 червня Верховна Рада включила до порядку денного законопроект, який має на меті узаконити можливість тимчасового блокування доступу до сайтів і сервісів в інтернеті за рішенням не лише суду, а й прокурора, слідчого та Ради національної безпеки й оборони України.

Його авторами є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол (“Народний фронт”).

У пояснювальній записці до закону вказано, що його метою є “розроблення і впровадження правових механізмів спрямованих на формування ефективної системи кібербезпеки”.

Нагадєамо, раніше в офісі українського омбудсмена заявили, що законопроект про внесення змін до закону щодо забезпечення інформаційної безпеки України суперечить статті Конституції України про гарантування права на свободу слова.

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