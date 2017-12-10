Информации об избрании меры пресечения Саакашвили до сих пор нет - Сакварелидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Информации о будущем суде, где экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили выберут меру пресечения, до сих пор нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает УНН.
"Завтра в 22:00 истекает срок содержания Михаила Саакашвили в СИЗО. К этому времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о будущем суде мы не получили. Наверное готовят сюрприз: сообщат за часы 3 до начала", - написал Скаварелидзе.
Эту информацию УНН подтвердили и защитники Саакашвили.
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции.
Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.