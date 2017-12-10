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Информации об избрании меры пресечения Саакашвили до сих пор нет - Сакварелидзе

Информации об избрании меры пресечения Саакашвили до сих пор нет - Сакварелидзе

Киев  •  УНН

 • 13502 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Информации о будущем суде, где экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили выберут меру пресечения, до сих пор нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает УНН.

"Завтра в 22:00 истекает срок содержания Михаила Саакашвили в СИЗО. К этому времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о будущем суде мы не получили. Наверное готовят сюрприз: сообщат за часы 3 до начала", - написал Скаварелидзе.

Эту информацию УНН подтвердили и защитники Саакашвили.

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции.

Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

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