Інформації щодо обрання запобіжного заходу Саакашвілі досі немає - Сакварелідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інформації про майбутній суд, де екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі оберуть запобіжний захід, досі немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе, передає УНН.
"Завтра о 22:00 закінчується термін утримання Михайла Саакашвілі в СІЗО. До цього часу має відбутися суд, де оберуть запобіжний захід. Поки ніякої інформації про майбутній суд ми не отримали. Напевно готують сюрприз: повідомлять за години 3 до початку", - написав Скаварелідзе.
Цю інформацію УНН підтвердили і захисники Саакашвілі.
Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.
Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.