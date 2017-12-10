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Інформації щодо обрання запобіжного заходу Саакашвілі досі немає - Сакварелідзе

Інформації щодо обрання запобіжного заходу Саакашвілі досі немає - Сакварелідзе

Київ • УНН

 • 13502 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інформації про майбутній суд, де екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі оберуть запобіжний захід, досі немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе, передає УНН.

"Завтра о 22:00 закінчується термін утримання Михайла Саакашвілі в СІЗО. До цього часу має відбутися суд, де оберуть запобіжний захід. Поки ніякої інформації про майбутній суд ми не отримали. Напевно готують сюрприз: повідомлять за години 3 до початку", - написав Скаварелідзе.

Цю інформацію УНН підтвердили і захисники Саакашвілі.

Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.

Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

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