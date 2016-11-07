Информация о заминировании суда во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в помещении Хозяйственного суда во Львове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб, которые задействуются в таких случаях - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Из здания эвакуировали 150 человек и 50 посетителей суда.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, полицейские принимают меры, чтобы установить личность "минера".
Напомним, правоохранители проверяют информацию о заминировании суда во Львове.