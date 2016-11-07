Інформація про замінування суду у Львові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів у приміщенні Господарського суду у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у таких випадках — вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. З будівлі евакуювали 150 працівників та 50 відвідувачів суду.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, поліцейські вживають заходів аби встановити особу “мінувальника”.
Нагадаємо, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду у Львові.