Информация о подаче электроэнергии на ЧАЭС через Мозырь ложна – Энергоатом

Детали

Так, заявление Министерства энергетики Беларуси в Энергоатоме назвали "фейком".

Ранее Минэнерго республики сообщило, что линия электропередачи Мозырь- Чернобыльская АЭС якобы поставлена под напряжение.

Контекст

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии в Twitter сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.