Информация о подаче электроэнергии на ЧАЭС через Мозырь ложна – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Информация Минэнерго Беларуси о подаче электроэнергии на Чернобыльскую АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Энергоатом, пишет УНН.
Детали
Так, заявление Министерства энергетики Беларуси в Энергоатоме назвали "фейком".
Ранее Минэнерго республики сообщило, что линия электропередачи Мозырь- Чернобыльская АЭС якобы поставлена под напряжение.
Контекст
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.
Накануне в Международном агентстве по атомной энергии в Twitter сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.