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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Информация о подаче электроэнергии на ЧАЭС через Мозырь ложна – Энергоатом

Информация о подаче электроэнергии на ЧАЭС через Мозырь ложна – Энергоатом

Киев • УНН

 • 111488 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Информация Минэнерго Беларуси о подаче электроэнергии на Чернобыльскую АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Энергоатом, пишет УНН.

Детали

Так, заявление Министерства энергетики Беларуси в Энергоатоме назвали "фейком".

Ранее Минэнерго республики сообщило, что линия электропередачи Мозырь- Чернобыльская АЭС якобы поставлена под напряжение.

Контекст

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии в Twitter сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.

Украинские Национальные Новости

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