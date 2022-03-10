Інформація про подачу електроенергії на ЧАЕС через Мозир хибна – Енергоатом

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Так, заяву Міністерства енергетики Білорусі в Енергоатомі назвали "фейком".

Раніше Міненерго Республіки повідомило, що лінія електропередачі Мозир - Чорнобильська АЕС нібито поставлена під напругу.

Контекст

В результаті дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Внаслідок знеструмлення Чорнобильської атомної електростанції всі об'єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.

Напередодні в Міжнародному агентстві з атомної енергії в Twitter повідомили, що з Чорнобильської та Запорізької АЕС перестала надходити інформація.