Інформація про подачу електроенергії на ЧАЕС через Мозир хибна – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Інформація Міненерго Білорусі про подачу електроенергії на Чорнобильську АЕС не відповідає дійсності. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Енергоатом, пише УНН.
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Так, заяву Міністерства енергетики Білорусі в Енергоатомі назвали "фейком".
Раніше Міненерго Республіки повідомило, що лінія електропередачі Мозир - Чорнобильська АЕС нібито поставлена під напругу.
Контекст
В результаті дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
Внаслідок знеструмлення Чорнобильської атомної електростанції всі об'єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.
Напередодні в Міжнародному агентстві з атомної енергії в Twitter повідомили, що з Чорнобильської та Запорізької АЕС перестала надходити інформація.