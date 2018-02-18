Информация о минировании станций метро в Киеве не подтвердилась - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Информация о минировании шести центральных станций Киевского метрополитена не подтвердилась. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Полиция проверила сообщение о минировании на шести станциях столичной подземки. Информация не подтвердилась", - говорится в сообщении
Как сообщал УНН, информацию о минировании сегодня центральных станций столичного метрополитена полиции передал человек, который стал свидетелем соответствующей разговора между двумя неизвестными. Для проверки сообщения временно были закрыты на вход и выход шесть станций: "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Незалежности" и "Крещатик".