Інформація про мінування станцій метро у Києві не підтвердилася – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Інформація про мінування шести центральних станцій Київського метрополітену не підтвердилася. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Поліція перевірила повідомленні про мінування на шести станціях столичної підземки. Інформація не підтвердилася”, — йдеться у повідомленні
Як повідомляв УНН, інформацію про мінування сьогодні центральних станцій столичного метрополітену поліції передав чоловік, який став свідком відповідної розмови між двома невідомими. Для перевірки повідомлення тимчасово було закрито на вхід та вихід шість станцій: “Площа Льва Толстого”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті Ворота”, “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”.