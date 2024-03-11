Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми. В ней обнаружили признаки цифровой манипуляции. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Ведущие информагентства мира, в том числе Reuters и Associated Press, отозвали ранее распространенную фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, поскольку обнаружили признаки цифровой манипуляции.

Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.

На фото, которое сделал ее муж принц Уильям на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей - десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.

Однако информагентства обнаружили на фотографии непоследовательность в положении руки принцессы Шарлотты - дочери Кейт и Уильяма.

Кенсингтонский дворец отказался прокомментировать ситуацию.

Дополнение

Кейт почти две недели провела в клинике неподалеку Риджентс-парка в центре Лондона. Там в конце января ей провели операцию на брюшной полости.

Как отмечали в Кенсингтонском дворце, операция была не экстренной, а плановой, и прошла успешно.

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции