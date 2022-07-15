Инфицирование Covid-19 в Великобритании подскочило до 800 000 случаев в неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Инфицирование Covid-19 в Великобритании подскочило почти на 800 000 случаев в неделю, а в некоторых частях страны оно приблизилось к наблюдавшемуся весной рекордному уровню, передает УНН.
Детали
Заполненность больниц продолжает увеличиваться из-за распространения последних подвариантов коронавируса Omicron BA.4 и BA.5.
По оценкам Управления национальной статистики (ONS), на прошлой неделе в общей сложности 3,5 миллиона человек в частных домохозяйствах заразились Covid-19, что на 29% больше 2,7 миллиона на прошлой неделе.
Это самая высокая оценка общего количества инфекций с середины апреля, но она все еще ниже рекордного показателя в 4,9 миллиона, зафиксированного на пике волны Omicron BA.2 в конце марта.
Коронавирус остается самым распространенным в Шотландии, где, по оценкам, 334 тысяч человек заразились Covid-19 за неделю до 7 июля, что является самой высокой отметкой для Шотландии с начала апреля.
В Англии 2,9 миллиона человек заразились Covid-19 на прошлой неделе, что эквивалентно примерно одному случаю на 19 человек. Это больше, чем 2,2 миллиона, или один случай на 25 человек, на прошлой неделе.
В Уэльсе число инфицированных подскочило до 183 500, или одного случая на 17 человек, против 149 700, или одного случая Covid-19 на 20 человек.
В Северной Ирландии количество инфекций увеличилось примерно до 107 600 человек, или один случай коронавируса на 17 человек — это самый высокий уровень с начала апреля.
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