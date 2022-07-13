Більше 200 000 людей загинули від Covid-19 у Великій Британії

Кількість інфекцій і госпіталізацій знову зростає через субваріант коронавірусу Omicron BA.2, хоча кількість смертей залишається значно нижчою за рівень, досягнутий у попередніх хвилях.

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За даними Управління національної статистики (ONS), у Великій Британії зареєстровано 200 247 смертей від коронавірусу.

Сюди входять усі випадки, коли Covid-19 згадується у чиємусь свідоцтві про смерть або як основна причина смерті, або як супутній фактор.

Відмітку 200 000 осіб було досягнуто 25 червня, але підтвердження було опубліковано тільки зараз через час, необхідний для реєстрації смертей.

Смертність від Covid-19 залишалася низькою за історичними мірками під час кожної з хвиль цього року, що відбиває успіх вакцин у послабленні зв'язку між інфекцією та серйозним захворюванням.

Аналіз даних ONS показує, що кількість смертей від коронавірусу, що відбуваються у Великій Британії щотижня, з початку минулого року в основному залишалося нижче 1000, досягаючи піку між 1000 і 2000 втпадків щоразу, коли число випадків зараження підскакувало.

Навпаки, під час хвилі, спричиненої варіантом Alpha у січні 2021 року, тижневий показник досяг майже 10 000 випадків.

Близько дев'яти з 10 смертей від Covid-19 у свідоцтві про смерть з початку пандемії мають коронавірус як основну причину смерті, при цьому меншість вказує вірус як супутній фактор.